Juric, 'Gara a Firenze con mille difficoltà' (Calcio Torino)

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, presenta la sfida contro la Fiorentina, in programma domani allo stadio Franchi, come una partita dalle mille difficoltà: "È una grande squadra con tanti giocatori di ottimo livello". Aggiornamenti sulla situazione in infermeria: "Linetty ha recuperato e ci sarà, ma si è fermato Zima". In vista dell'apertura del mercato, Juric ammette: "C'è qualche giocatore che vorrebbe cambiare aria, ma io non ho chiesto nulla: se qualcuno dovesse andare via, potrebbe esserci qualche arrivo".