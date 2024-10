Juric: "Inter senza punti deboli, serve una Roma perfetta"

"L'Inter possiamo affrontarla sia con la difesa a tre che a quattro. Ma con loro devi essere perfetto, servono grande concentrazione e applicazione. Quando non sei al 100% poi può succedere che incappi in una giornata storta come è accaduto all'Atalanta (perse 4-0 contro i nerazzurri, ndr)". Lo ha detto Ivan Juric, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida con l'Inter. "Di loro sappiamo tutto e da anni giocano un grandissimo calcio. Sarà difficile, ma vedo entusiasmo nei ragazzi - ha aggiunto -. Non hanno punti deboli. Poi si conoscono da anni e sanno esattamente come gestire ogni situazione. Noi cercheremo di fare la nostra partita". Infine una battuta su Dimarco, suo ex giocatore al Verona: "E' un ragazzo splendido, un grande lavoratore e ora sta raccogliendo i frutti. Limitare quel piede sarà difficile. E' un giocatore totale".