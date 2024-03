Juve: Allegri 'buona gara, spiace gol dopo il rigore parato'

"Stasera i ragazzi hanno fatto una bella partita. Già nel primo tempo abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato, ma la squadra ha fatto bene, siamo ancora secondi. Abbiamo 11 partite da giocare e seguiamo sempre il nostro obiettivo". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il ko 2-1 a Napoli. Allegri commenta anche il gol di Raspadori dopo il rigore parato da Szczesny a Osimhen: "Si deve migliorare - ha detto - su tante cose, ma l'esperienza in campo fa poi difendere meglio ed essere più svegli sul rigore. Non sono arrabbiato ma dispiaciuto, loro sono stati bravi a prendere la rincorsa e in queste occasioni bisogna fare meglio". "Ma ora pensiamo alla sfida con l'Atalanta e vediamo anche il lato positivo - ha sottolineato -, stasera la Juventus in campo è stata una delle più giovani della storia bianconera con cinque in campo nati dal 2003 al 2005. Questo vuol dire andare l'anno prossimo in Champions con giocatori giovani cresciuti quest'anno".