Juve, Allegri, 'Coppa, a Salerno sarà dura'

"La Coppa Italia è stata una gara a sé, ma domani sarà un'altra partita": così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, presenta la seconda sfida contro la Salernitana dopo il successo per 6-1 in coppa. "Ci sono tante insidie, non è mai semplice giocare a Salerno - aggiunge l'allenatore alla vigilia della sfida all'Arechi - e dopo la vittoria che hanno ottenuto a Verona hanno tante speranze di salvezza: ci saranno maggiori difficoltà rispetto a giovedì, vogliamo chiudere al meglio il girone d'andata".