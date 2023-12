Juve: Allegri "dobbiamo essere più cattivi, gare vanno uccise"

Un punto che permette alla Juventus di allungare la striscia positiva ma non di sorpassare l'Inter in classifica. Massimiliano Allegri negli spogliatoi analizza così la gara del Ferraris contro il Genoa. "Dobbiamo fare meglio, essere più cattivi e non avere fretta - spiega il tecnico -. Ma tutto questo fa parte di un percorso di crescita. A Monza vinci al 95' dopo aver subito il pareggio, oggi ci abbiamo provato senza riuscirci ma i ragazzi hanno fatto quello che dovevano. Con questo pareggio allunghiamo la striscia positiva di risultati e ci prepariamo per la trasferta di Frosinone". Per Allegri "un punto a Genova è un buon punto" ma le cose che possono migliorare sono ancora molte. "Dobbiamo capire che quando l'avversario è in difficoltà va ucciso e su questo ci dobbiamo ancora lavorare - ha aggiunto -. Penso all'occasione con Chiesa sull'errore del loro portiere, quello era il momento in cui dovevi uccidere la partita e non lo abbiamo fatto". Allegri non ha voluto poi commentare alcuni episodi per i quali sarebbe servito l'intervento del Var, un episodio dubbio in area con Bani e un intervento di Malinovskyi, solo ammonito. "Il Var è difficile. Uniformare il giudizio di una cosa che è soggettiva. Ricordo ancora un gol annullato a Mandzukic contro l'Atalanta per una gomitata precedente di Lichsteiner a Papu Gomez. Le cose vanno spostate dal campo a Lissone. Il mio non è un commento negativo ma la realtà delle cose. Massa e la terna invece hanno fatto bene".