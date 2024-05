Juve: Allegri 'manca matematica per Champions, stiamo attenti'

"Siamo vicini all'obiettivo e serve essere concentrati: finché non abbiamo la matematica certezza serve stare attenti perché il calcio riserva sempre delle sorprese": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta il momento della sua squadra che si è avvicinata all'obiettivo Champions. "In trasferta non vinciamo da Lecce, vedremo se saremo in grado di tornare al successo - continua alla vigilia della trasferta di Roma contro i giallorossi - anche se i ragazzi di De Rossi stanno facendo benissimo, al di là della sconfitta di giovedì contro il Bayer Leverkusen".