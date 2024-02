Juve: Allegri 'non è buon momento, serve attenzione'

"Abbiamo fatto un punto in tre partite, di cui due giocate in casa: non è un buon momento, ma tre risultati non cambiano l'andamento della stagione": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, analizza il periodo dei bianconeri alla vigilia della sfida contro l'Hellas. "Abbiamo preso gol evitabili in queste gare, serve un atteggiamento di maggiore attenzione nella cura dei particolari - spiega l'allenatore - e dovremo farlo già a Verona: in quello stadio è sempre complicato, Baroni è in una situazione di difficoltà ma sta bene e ha perso soltanto all'ultimo a Milano e a Napoli".