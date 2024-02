Juve: Allegri, nove scudetti di fila drogano la realtà

"Qualche giorno fa ho osservato i dati degli scudetti vinti dalla Juve: i nove titoli consecutivi hanno, per così dire, drogato un po' la realtà": il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, fa un excursus sulla storia dei trionfi nella storia del club. "Sono stati vinti cinque scudetti nell'era Carcano e poi nove consecutivi, ma la Juve non ha mai trionfato per più di due stagioni di seguito - l'analisi dell'allenatore - e adesso siamo in un momento di costruzione, con l'obiettivo di portare a casa la coppa Italia e di andare in Champions: servono almeno 70 punti, io ho sempre grande entusiasmo e sento responsabilità perché allenare è la mia passione e soprattutto alla Juve ho vissuto dieci anni, otto in panchina e due fermo".