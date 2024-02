Juve: Allegri 'Serve ordine, dobbiamo tornare a vincere'

"Nel calcio ci sono questi piccoli periodi, abbiamo l'obiettivo di tornare a vincere contro un Frosinone che gioca bene": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta il momento dei bianconeri e l'obiettivo di ritrovare i tre punti dopo quattro gare di fila a secco. "Abbiamo fatto tre gare simili - continua alla vigilia del lunch-match di domani - che sono state Bologna in casa, a Sassuolo e a Verona: sono state partite spaccate in due, fortunatamente due le abbiamo pareggiate. Non siamo per queste partite, dobbiamo tornare ad essere più ordinati e compatti".