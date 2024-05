Juve, Allegri torna in sede per incontro con la società

Massimiliano Allegri è tornato alla Continassa. Dopo aver diretto l'allenamento mattutino ed essere passato dalla redazione di Tuttosport per riappacificarsi con il direttore Guido Vaciago, il tecnico della Juventus è rientrato nel quartier generale bianconero. In agenda è prevista una riunione con il ds Cristiano Giuntoli e la dirigenza: sarà il faccia a faccia decisivo per capire quale sarà il futuro dell'allenatore toscano. In caso di addio, oltre all'ipotesi di promuovere Montero dall'Under 19, c'è la possibilità di proseguire con Landucci, storico vice di Allegri, e il suo attuale staff.