Juve: Allegri 'Yildiz non recupera, può giocare Weah'

"Domani mancheranno Alex Sandro, che non ha recuperato da un fastidio, e anche Yildiz: non si allena e non partirà per Roma". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sugli assenti in vista della sfida contro i giallorossi nella Capitale. "Weah ha fatto una buona partita, sta meglio, è più in fiducia - dice sull'esterno americano - e domani potrebbe giocare dall'inizio. Vlahovic? Abbiamo parlato, in settimana è stato bene e davanti ho scelte importanti anche a gara in corso".