Juve già al lavoro dopo l'Udinese, Vlahovic migliora

La Juventus ha subito ripreso gli allenamenti, i cancelli della Continassa si sono riaperti per una seduta mattutina dopo la sconfitta interna contro l'Udinese. Massimiliano Allegri ha diviso in due il gruppo, con una sessione di scarico per chi ha sfidato i friulani e un lavoro ad alta intensità per tutti gli altri. Le condizioni di Dusan Vlahovic sono in netto miglioramento: l'attaccante ha cominciato a svolgere qualche esercitazione insieme ai compagni, il suo rientro definitivo è previsto per la giornata di domani. Così il serbo mette nel mirino la trasferta di Verona fissata per sabato alle 18, con la Juve che cerca il riscatto dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime tre uscite ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Udinese.