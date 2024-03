Juve: lesione per Milik, rivalutato tra 10-15 giorni

Il tecnico Massimiliano Allegri lo aveva annunciato in conferenza stampa, Arkadiusz Milik è costretto allo stop. "Questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell'adduttore lungo" fa sapere la Juventus in una nota ufficiale. "Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e verrà sottoposto a nuovi accertamenti tra 10-15 giorni" si legge nel comunicato, con l'attaccante che rientrerà soltanto ad aprile inoltrato. Dopo la pausa per le nazionali si avrà un quadra più preciso sui tempi di recupero di Milik.