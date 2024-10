Juve: Motta, 'per la gara con l'Inter non recupera nessuno'

"Per domani non recupera nessuno, avrò a disposizione gli stessi giocatori della Champions": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, sugli aggiornamenti dall'infermeria, con Koopmeiners e Douglas Luiz che di conseguenza rimangono fermi ai box. "Sicuramente daremo il 200% come sempre - aggiunge l'allenatore bianconero - e tutte le gare devono essere affrontate allo stesso modo, poi si può vincere, perdere o pareggiare".