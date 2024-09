Juve-Roma 0-0

Il big-match di giornata non si accende, tra Juve e Roma finisce 0-0 senza grandi emozioni. Thiago Motta impatta contro De Rossi, i bianconeri riescono comunque a prendersi la vetta e raggiungono a quota 7 Inter, Torino e l'Udinese, vittoriosa sul Como. L'italo-brasiliano si prende un'altra porta inviolata ma non fa tre su tre, i giallorossi si rialzano dopo il tonfo interno contro l'Empoli. Dopo tre giornate in serie A non c'è nessuno a punteggio pieno. Ora la pausa per le nazionali, poi la Juve riprenderà dalla trasferta di Empoli mentre la Roma, ancora a secco di vittorie, andrà al Ferraris contro il Genoa.