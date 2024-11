Juve: Thiago Motta, 'ho cinque assenti per il derby'

"Per richiesta mia Douglas Luiz è tornato a Lille per accelerare il suo rientro, ma ieri non si è sentito al 100% e ho deciso di non rischiarlo: vedremo per le prossime gare": il tecnico della Juventus, Thiago Motta, annuncia il forfait del centrocampista brasiliano nel derby contro il Torino. "Nico Gonzaleza non torna ancora, ci vorrà ancora tempo per Milik e Bremer - aggiunge l'allenatore alla vigilia della stracittadina - poi c'è Adzic che ha accusato un piccolo problema che andrà valutato, ma non ci sarà".