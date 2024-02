Juve: Vlahovic è il giocatore del mese in serie A

Dusan Vlahovic vive sentimenti contrastanti alla Continassa. L'attaccante della Juventus è stato eletto come miglior giocatore di gennaio in serie A, ma le sue condizioni verso l'Udinese continuano a destare preoccupazione. Nella tabella di marcia del serbo c'era un graduale rientro in gruppo a partire dall'allenamento di venerdì, invece anche oggi ha svolto un programma personalizzato: il classe 2000 avrà ancora il week-end a disposizione per provare a strappare almeno la convocazione. Vlahovic però a gennaio ha fatto meglio di tutti: "E' stato semplicemente perfetto, è andato a segno in tutte e quattro le partite del mese e ha realizzato sei reti complessive, mostrando tutto il suo repertorio fatto di potenza, abilità nel gioco aereo e senso del gol - dice l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo per spiegare l'assegnazione del premio - e si conferma un attaccante completo, in grado di segnare in tutti i modi e di sostenere l'attacco della Juventus nella corsa ai vertici della classifica". La cerimonia di consegna del premio avverrà lunedì sera allo Stadium durante il pre-partita di Juve-Udinese, con Vlahovic che spera di essere protagonista della sfida.