Juve:Giuntoli 'Vlahovic fuori mercato,fiducia su rinnovo Rabiot'

"Offerta di 60 milioni dell'Arsenal per Vlahovic? No, non ne sappiamo niente e poi Vlahovic non è sul mercato, quindi ci interessa poco". Cristiano Giuntoli, football director della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Mediaset prima del fischio di inizio della gara con la Salernitana, ottavi di finale di Coppa Italia. Sui nomi di mercato Giuntoli è stato chiaro: "Terracciano? In questo momento non ci sono delle opportunità corrette né dal punto di vista economico né dal punto di vista tecnico, quindi restiamo così. Felipe Anderson? Vale la stessa cosa". Quanto al rinnovo di Rabiot "cerchiamo un rapporto forte con i nostri giocatori e con i loro entourage e lo stiamo facendo anche con lui. Siamo molto fiduciosi, ne parleremo poi alla fine come l'anno scorso ma siamo molto contenti e fiduciosi di stare insieme". Sulla necessità di prendere un centrocampista, Giuntoli spiega che "abbiamo dei ragazzi che hanno trovato meno spazio ma sono molto bravi, come Nicolussi-Caviglia, Iling e lo stesso Miretti. Numericamente abbiamo una rosa valida, il mister, insieme ai ragazzi e al suo staff, stanno facendo cose straordinarie. Siamo contenti, lavoriamo così e continuiamo a testa bassa".