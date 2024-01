Juventus ai quarti, 6-1 alla Salernitana nella Coppa Italia

La Juventus si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Allegri subisce un gol in avvio, ma poi dilaga e riesce a rimontare la Salernitana, vincendo 6-1 (2-1). Allo Stadium, l'avvio di partita è stato caratterizzato dal gol di Ikwuemesi al 2', frutto di un errore di Gatti. Al 12', Miretti ha pareggiato per i bianconeri, mentre al 35' Cambiaso ha realizzato il 2-1. Nella ripresa, Rugani ha portato ancora avanti la Juve (9' st). Yildiz, entrato in campo, ha provocato prima l'autorete di Bronn (30') e poi ha segnato la rete del 5-1. Nel recupero, Weah ha chiuso la partita con un gran gol. La Juve, ai quarti, affronterà il Frosinone di Di Francesco.