Juventus: Allegri, 'Chiesa e Danilo ci sono a Napoli'

"Chiesa ha fatto un giorno di differenziato dopo un colpo, domani sarà a disposizione così come Danilo": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia la presenza dell'attaccante e del difensore per la trasferta a Napoli contro gli azzurri. "Rischiare i giocatori non ha senso perché comincia un periodo molto importante per la nostra stagione - spiega l'allenatore - e dopo un febbraio difficile, speriamo in un marzo migliore: sarà complicato perché avremo tanti scontri diretti ma sarà anche bello perché giocheremo le semifinali di coppa Italia".