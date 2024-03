Juventus-Genoa 0-0

La Juventus non va oltre lo 0-0 con il Genoa nell'anticipo dell'ora di pranzo della 29/a giornta del campionato di serie A di calcio. Per i bianconeri, che hanno conquistato una sola vittoria nelle ultime otto partite, è il secondo pareggio consecutivo. Contro il Genoa la Juve crea pochissimo, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa Iling e kean colpiscono il palo, ma niente di più. Nel finale espulso Vlahovic per proteste. La Juve esce tra i fischi del suo pubblico, sorride invece il Genoa di Gilardino che conquista un altro punto prezioso.