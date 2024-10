Karate: approdano a Jesolo i mondiali giovanili

I Campionati Mondiali Giovanili di Karate approdano per la prima volta in Italia e si svolgeranno al Palazzo del Turismo di Jesolo da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre, organizzati dalla Fijlkam e dal comitato locale Multisport Veneto. Nella cittadina veneta, già centro importante per il karate internazionale, è dunque tutto pronto per l'evento che ha già segnato due record di partecipazione: previsto l'arrivo, infatti, di 2000 giovani karateka provenienti da 113 nazioni. A cadenza biennale e dedicato alle classi d'età U21, Juniores e Cadetti, i Mondiali sono il più importante torneo giovanile Wkf. Tra le tante novità dell'organizzazione italiana, i Mondiali saranno quest'anno nel segno dell'ecosostenibilità: farà la sua comparsa il primo tatami al 20% plastic-free, la mobilità sarà totalmente elettrica, verrà sostenuto il progetto di riforestazione di Lio Piccolo, il merchandising Adidas sarà totalmente a impatto zero. Nel segno dell'inclusività, invece, è andato in scena domenica 6 ottobre uno dei tornei satellite di questi Mondiali Giovanili: la Parakarate International Cup, patrocinata anche dalla Regione e dal Comune di Venezia. Continua così l'impegno della Fijlkam e della Wkf verso l'integrazione totale del Parakarate. Le gare eliminatorie inizieranno mercoledì 9 e andranno avanti fino a venerdì 11. Ogni giornata sarà dedicata ad una classe d'età: nell'ordine U21, Juniores e Cadetti. Le finali si svolgeranno invece tutte sabato e domenica, sia per i bronzi che per gli ori. La nazionale italiana, già protagonista di grandissimi risultati agli ultimi Mondiali Giovanili e a tutte le edizioni degli Europei Giovanili, si presenta con una squadra di 41 atleti suddivisi nelle tre classi d'età e nelle due specialità del kata e del kumite. La speranza di andare a medaglia è molto forte.