Kawhi Leonard guida i Clippers alla vittoria sui Cavaliers, leader dell'Est

Guidati da Kawhi Leonard, i Los Angeles Clippers hanno dominato i Cleveland Cavaliers, leader della Eastern Conference e già qualificati per i playoff. Seconda sconfitta consecutiva per i Cavs, battuti 132-119. Leonard ha segnato 33 punti e Ivica Zubac 28, nel giorno del suo 28° compleanno. I Cavaliers erano partiti forte, segnando 45 punti nel primo quarto e portandosi in vantaggio per 73-68 all'intervallo. Ma i Clippers hanno risposto, limitando gli avversari a 46 punti nel secondo tempo. I Clippers sono ottavi a Ovest e puntano al sesto posto, che significa qualificazione diretta ai playoff, attualmente occupati dai Warriors e ambiti altrettanto dai Timberwolves, settimi.

Senza la loro stella Stephen Curry, "esausto" secondo il suo allenatore Steve Kerr, i Golden State hanno battuto i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo (104-93) a San Francisco. Jimmy Butler ha segnato 24 punti, Brandin Podziemski 17, e i Warriors hanno respinto il tentativo di rimonta dei Bucks nel secondo tempo. Antetokounmpo ha concluso con 20 punti.

Privi del duo di stelle Jayson Tatum e Jaylen Brown, i Boston Celtics hanno potuto contare su Kristaps Porzingis e sull'inaspettato esordiente Baylor Scheierman per vincere contro i Brooklyn Nets 104-96. Porzingis ha realizzato 25 punti, aggiungendo anche 13 rimbalzi, una palla rubata e tre stoppate. A 24 anni, l'americano Scheierman ha battuto il suo record personale con 20 punti, 12 dei quali sono arrivati ;;nell'ultimo quarto. Senza Brown e Tatum, entrambi a riposo per un infortunio al ginocchio, i Celtics hanno faticato a trovare la formula giusta, ma hanno comunque ottenuto la loro 50a vittoria di questa stagione.