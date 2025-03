Kevin Durant guida i Phoenix Suns alla vittoria su Cleveland con 42 punti

Grazie anche ai 42 punti di Kevin Durant, Phoenix supera 123-112 Cleveland, alla quarta sconfitta consecutiva per. Dopo un primo quarto equilibrato, Cleveland è andata sotto in doppia cifra e il divario è arrivato fino a 21 punti grazie ai 19 di Durant nel terzo quarto. Nell'ultimo quarto ha reagito e ha ridotto il divario a 7 punti a due minuti dalla fine, ma poi Devin Booker e ancora Durant hanno sigillato la vittoria dei Suns. Vittoria per Oklahoma contro Charlotte (141-106), grazie anche ai 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Successo per Dallas contro Detroit (123-117). Spencer Dinwiddie ha segnato 31 punti e P.J. Washington ne ha aggiunti 27. Cade Cunningham ha segnato 35 punti per Detroit. Quarta vittoria di fila per Portland che ha superato Denver 128-109 con l'israeliano Deni Avdija protagonista con 36 punti, otto rimbalzi e sette assist. Houston ha conquistato il secondo posto grazie alla vittoria (la nona consecutiva), contro Miami (102-98) con Fred VanVleet che ha realizzato 9 triple e 37 punti. Vittoria anche per Boston in casa degli Utah Jazz col punteggio di 121-99. Kristaps Porzingis ha contribuito con 27 punti, Jayson Tatum con 26 punti.