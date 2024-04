Kilde le regala l'anello, nozze in arrivo per Shiffrin

Nozze in arrivo per Mikaela Shiffrin. L'annuncio del fidanzamento con il campione di sci norvegese Aleksander Aamodt Kilde è arrivato, con tanto di anello regalato, naturalmente sui social e 'she said yes', Un doppio colpo per le due star della neve, perché Kilde ha anche rivelato che tornerà sugli sci dopo la brutta caduta dello scorso gennaio. La coppia, ufficialmente insieme dal 2021, ha pubblicato su Instagram le foto in cui Kilde regala l'anello a una sorridente Shiffrin. Il 31enne norvegese ha detto di aver preso la sua decisione in ospedale dove si stava riprendendo dalla lussazione alla spalla e dall'infortunio al polpaccio destro causati dalla caduta-choc durante la discesa di Wengen, nella prova di coppa del mondo lo scorso 13 gennaio. "Ci sono stati tanti alti e bassi, è chiaro, ma i momenti più belli sono quelli intimi, con la mia famiglia e, in particolare, con Mikaela - ha confidato Kilde al canale norvegese NRK -. Durante la mia degenza in ospedale a Innsbruck mi sono detto che era giunto il momento. Quindi sono fidanzato". Anche l'americana è stata costretta allo stop di un mese e mezzo per la caduta a fine gennaio. Kilde, che a febbraio aveva dichiarato di non essere sicuro di poter tornare alle gare, ha chiarito che invece rientra: "Tornerò. Sento che si può fare, che è possibile."Ho 31 anni ed è l'età migliore in un certo senso. Posso continuare fino a 40, ma questo è il momento migliore e devo dare il massimo". Kilde ha vinto la classifica generale della coppa del mondo nel 2019-20, oltre a due coppe di discesa e altre due in Super G. Cinque volte vincitrice del grande globo e due volte campionessa olimpica, Shiffrin vanta 97 successi in coppa del mondo, di cui 60 nello slalom, la sua disciplina preferita dove ha vinto otto coppe di specialità.