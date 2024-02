Klinsmann verso l'esonero, Corea del Sud vuole licenziare il ct

Dopo l'eliminazione a sorpresa dalla Coppa d'Asia, nella semifinale persa con la Giordania, Jurgen Klinsmann ha le ore contate come Ct della Corea del Sud. Alti funzionari della Federcalcio oggi ne hanno raccomandato il licenziamento, affermando la necessità di un "cambio di direzione", anche alla luce degli attriti che hanno coinvolto alcuni dei giocatori. "Abbiamo raggiunto un consenso sul fatto che Klinsmann non può più servire come allenatore della nazionale per vari motivi e che un cambiamento è necessario", ha detto Hwangbo Kwan, direttore tecnico e membro del comitato della nazionale all'interno della Federcalcio coreana. Questo comitato non è un organo decisionale, ma presenterà le sue raccomandazioni all'Ufficio Esecutivo della Federazione sudcoreana che deciderà sul futuro dell'allenatore tedesco, 59 anni, in carica da un anno. Al termine di un incontro di tre ore, durante il quale Klinsmann ha parlato in videoconferenza secondo la Yonhap News Agency, Hwangbo ha dichiarato che il comitato ha valutato che la "preparazione tattica di Klinsmann non era stata all'altezza del compito" durante la Coppa d'Asia.