Klopp a sorpresa, 'a fine stagione lascio il Liverpool'

L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha annunciato che lascerà il club a fine stagione, con una decisione a sorpresa. "Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando lo senti per la prima volta", ha detto il tecnico tedesco, che allena il club dal 2015, in un'intervista sul sito della società. Klopp, 56 anni, con il club inglese ha vinto la Champions League nel 2019. Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2026. "Perché sono, come posso dire, a corto di energia", ha motivato la sua scelta l'allenatore tedesco. "L'avevo detto al club già a novembre" ha aggiunto.