Klopp 'bisogna non prendere gol, non è finita'

"Ad Anfield tutti hanno pensato, 'è finita'. A distanza di una settimana possiamo essere bravi come scarsi, ma siamo concentrati al mille per cento per vincere". Jurgen Klopp si presenta senza calcoli al ritorno dei quarti di finale di Europa League in casa dell'Atalanta: "Dobbiamo tornare a essere il Liverpool organizzato. Una buona fetta del piano di gioco è non prendere gol. Cosà dirò ai giocatori? Se passeremo il turno saranno loro a svelarlo, se non lo faremo non ne avranno voglia". Il tecnico dei Reds ricorda il doppio confronto del 3 e 25 novembre 2020 nel girone di Champions League: "Quattro anni fa l'Atalanta giocava già a uomo, eppure vincemmo. Non aver l'obbligo di segnare non è così semplice: 4 anni fa fu 5-0 a Bergamo per noi, per poi perdere 2-0 ad Anfield". Impossibile non pensare al 3-0 ribaltato col Barcellona nel maggio di 5 anni fa nella semifinale di Champions: "Ricordo di aver detto alla vigilia, 'se dobbiamo fallire, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile'. Salah torna titolare dal 1', ma Klopp non si sofferma sui singoli: "Settimana scorsa noi non abbiamo giocato bene, l'Atalanta invece molto. Scamacca è stato fantastico, un attaccante completo che è una buona opzione come centravanti dell'Italia. Dobbiamo segnare e poi vedere quanto tempo mancherà", sottolinea. Sui difetti da correggere, poche parole: "Aver preso tre gol all'andata non c'entra con l'approccio. Abbiamo perso palla nei momenti sbagliati. Dobbiamo fare meglio nel possesso palla ed essere più costanti senza". Per i Reds ha parlato anche il portiere Alisson, al rientro dal 1' come Alexander-Arnold: "L'Atalanta fin dai miei tempi alla Roma è sempre stata forte fisicamente, tecnicamente e tatticamente, marcando a uomo. S'è visto che all'andata avevano preparato la partita su di noi. La solidità difensiva non dipende solo dai difensori, inizia dal recupero palla". L'ex giallorosso chiude così: "Bisogna tornare a concretizzare le occasioni nitide. Mi fido molto dei nostri attaccanti. L'obiettivo è migliorare la nostra prestazione come collettivo, cosa che non siamo riusciti a fare nell'ultima partita".