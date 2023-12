Knicks fermano Bucks, Nuggets vincono contro Warriors" (50 characters)"

I New York Knicks hanno avuto la meglio sui Bucks di Giannis Antetokounmpo nel primo match natalizio della NBA, interrompendo la serie di sette successi consecutivi di Milwaukee con una vittoria per 129-122 al Madison Square Garden. I Knicks avevano perso le precedenti nove partite contro i Bucks, l'ultima solo sabato scorso, ma oggi a fare la differenza per loro è stato Jalen Brunson, che ha segnato 38 punti, e una difesa efficace. Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard hanno segnato 32 punti ciascuno, ma i Bucks sono stati sempre sotto dopo il primo quarto e si sono dovuti arrendere. Nell'altro incontro, i Denver Nuggets si sono imposti in casa sui Golden State Warriors per 120-114 in un match sempre in bilico. Nel finale hanno fatto la differenza Jamal Murray (28 punti) e Nikola Jokic (26 con 14 rimbalzi e 8 assist), mentre per i californiani hanno brillato meno del solito Steph Curry (18 punti, solo 7/21 al tiro) e Klay Thompson (9 punti). Il miglior marcatore dei Warriors è stato Andrew Wiggins, con 22 punti. Denver resta sempre seconda nella Western Conference, mentre Golden State resta decima con un modesto score di 15-15 dopo 30 partite.