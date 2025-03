Kosta Runjaic commenta la sconfitta dell'Udinese contro l'Inter

"Per giocare contro un avversario forte come l'Inter, che ha grandi giocatori, bisogna fare due tempi di ottimo livello e non uno come abbiamo fatto noi". Così il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha commentato, ai microfoni di Dazn, la sconfitta contro l'Inter. "Nell'intervallo ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti di non mollare. Nel primo tempo ho perso il conto sugli errori individuali, nei due gol dell'Inter le letture erano abbastanza semplici. L'obiettivo? Provare a raggiungere i 50 punti e migliorare lo score dell'Udinese nelle ultime undici stagioni. Tanti pensano che essendo salvi non abbiamo motivazioni, ma non è così. Vogliamo migliorare anche la qualità del gioco".