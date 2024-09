La Corte di appello federale respinge il ricorso di Rampelli

La Corte di appello federale della Federnuoto, in merito al ricorso dell'On. Fabio Rampelli contro l'esclusione della sua candidatura a presidente federale, ha stabilito che questo "non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato, con conferma della decisione di primo grado". La corte d'appello della Fin si è dunque espressa sul ricorso presentato lo scorso 19 agosto dai legali del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, confermando la decisione del Tribunale federale. In conclusione, la Corte "ritiene condivisibile quanto affermato dal Tribunale di primo grado e ritiene corretta e legittima la procedura seguita che porta alla esclusione della candidatura del reclamante". Una decisione che arriva a pochi giorni dall'Assemblea ordinaria nazionale elettiva dell'8 settembre, che al momento prevede come unico candidato Paolo Barelli.