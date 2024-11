La Fiorentina perde 2-1 a Cipro con l'Apoel in Conference League

Una Fiorentina con tanti cambi e senza carattere perde 2-1 a Cipro contro l'Apoel Nicosia, nella terza giornata della Conference League. I viola giocano un primo tempo molto sottotono, da dimenticare, rispetto alle ultime giornate. Così la squadra di casa, col passare dei minuti, acquisisce fiducia e consapevolezza. La formazione di Palladino, al contrario, non riesce a mettere in pratica le giuste contromisure. Dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Conference League si interrompe così la striscia positiva dei viola. Una serata, una partita, una prestazione, da dimenticare per l'undici di Palladino. In rete Donis al 37', Abagna al 46' del primo tempo e Ikoné per la Fiorentina al 29' del secondo tempo.