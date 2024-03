La Germania piega 2-0 la Francia a Lione, con gol lampo

Serata amara per la Francia a Lione, dove i vicecampioni del mondo sono stati battuti 2-0 dalla Germania in un'amichevole in preparazione degli Europei di giugno che verrà ricordata anche per la rete lampo di Florian Wirtz. Il ventenne del Bayer Leverkusen ha segnato il suo primo gol in nazionale dopo soli sette secondi di gioco, quasi un record in una partita internazionale se non fosse per l'austriaco Christoph Baumgartner. Il giocatore del Lipsia, sempre stasera, ne ha fatti passare solo sei per battere il portiere della Slovacchia a Bratislava, facilitando il successo per 2-0 della sua squadra contro quella guidata dal tecnico del Napoli, Francesco Calzona. Il gol di Wirtz a Lione ha stordito la Francia che ha sofferto l'intraprendenza dei tedeschi nel primo tempo e non si quasi mai fatta pericolosa. L'assenza di Antoine Griezmann si è fatta sentire e Mbappè non è riuscito, pur impegnandosi più di altri compagni, a cambiare il corso della partita. Quattro minuti dopo l'intervallo, Havertz ha raddoppiato per la Germania e a quel punto Didier Deschamps ha provato a cambiare qualcosa mettendo in campo Theo Hernandez, Camavinga e Giroud, ma la Germania non ha subito contraccolpi, sfiorando il terzo gol con l'esordiente Mittelstaedt e il veterano Mueller.