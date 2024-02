La Juve si allena a porte aperte, 600 tifosi alla Continassa

La Juventus si è allenata a porte aperte, la Continassa ha ospitato circa 600 tifosi invitati dal club per assistere alla seduta odierna. La squadra di Massimiliano Allegri sta preparando la sfida di domenica alle 12.30, quando il Frosinone si presenterà allo Stadium: Vlahovic e compagni cercheranno di tornare a una vittoria che manca da quattro turni. Alla seduta odierna, però, non hanno partecipato gli infortunati Perin, Danilo, De Sciglio e Kean, inoltre non si è visto Alex Sandro. Per domenica rientrerà Bremer, il quale ha scontato un turno di squalifica.