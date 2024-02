La Juventus cade in casa, l'Udinese vince 1-0

Prima sconfitta casalinga in campionato per la Juventus: i bianconeri sono stati battuti 1-0 dall'Udinese. Decisivo il gol di Giannetti Lautaro al 25' del primo tempo. I bianconeri restano a 53 punti, a -7 punti dall'Inter capolista, e conservano soltanto una lunghezza di vantaggio sul Milan che ne ha 52. Colpo per i friulani che lasciano il quartultimo posto e salgono a 22 punti a +3 sul Verona che è terzultima.