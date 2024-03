La Lazio di Tudor batte 1-0 la Juve al 93', bianconeri in crisi

Colpo della Lazio che, al debutto di Igor Tudor in panchina, batte 1-0 la Juventus a tempo praticamente scaduto. La prima di Tudor da tecnico biancoceleste è una vittoria fortemente voluta, costruita sull'entusiasmo che esplode al 93', quando la capocciata di Marusic spedisce l'ultimo pallone alle spalle di Szczesny, affondando la Juve sempre più in crisi. Fa rumore l'1-0 della Lazio che si rialza dopo l'addio di Sarri, ma ne fa ancora di più la caduta della squadra di Allegri, che ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime nove partite. In classifica la Juventus è terza, ferma a 59 punti, ma con una partita in più del Bologna che ne ha 54 e domani ospita la Salernitana. La Lazio sale al settimo posto, con 46 punti, e supera il Napoli che ne ha 45.