La Lazio ufficializza l'addio di Sarri, squadra a Martusciello

La Lazio ha ufficializzato la fine del rapporto con l'allenatore Maurizio Sarri ed affidato la squadra al suo vice Giovanni Martusciello. "La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra - sottolinea il club in una nota - La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente il club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello".