La Roma con Aci e Toyota per promuovere stile di guida sicuro

L'As Roma rinnova l'impegno con Automobile Club Roma e Toyota, per la promozione di uno stile di guida sicuro e responsabile tra i giovani della Capitale. Dopo il successo della prima edizione della campagna "Tieni in gioco la vita", che si è svolta a marzo 2024 coinvolgendo oltre cento studenti dell'ultimo anno di tre istituti scolastici romani e l'intera squadra della Roma Primavera come testimonial del progetto, ha preso il via lo scorso 12 novembre il secondo corso teorico e pratico rivolto ad altri tre istituti della città. Prosegue così l'iniziativa che l'As Roma ha ideato insieme ad Automobile Club Roma con il supporto di Toyota per cercare di contrastare il drammatico bilancio di vittime di incidenti stradali che avvengono ogni anno nelle strade della Capitale. La distrazione alla guida e il mancato rispetto della segnaletica riguardano oltre la metà dei casi, con l'eccesso di velocità ad occupare il primo posto. Per questo motivo, gli studenti delle scuole IIS Giorgi-Woolf, ITIS Galileo Galilei e ITC Vincenzo Arangio Ruiz, insieme con i ragazzi e le ragazze delle due formazioni Primavera giallorosse in qualità di testimonial credibili e amplificatori del messaggio della sicurezza, hanno assistito a lezioni teoriche interattive per un corretto stile di guida presso la Sala Consiliare messa gentilmente a disposizione dal IX Municipio. Valerio Vella, Responsabile ACI Ready2Go, nelle due ore di lezione di teoria ha affrontato i concetti fondamentali della guida in sicurezza utili a prevenire l'incidentalità stradale: limiti di velocità, sicurezza attiva e passiva, dispositivi ADAS e consigli per mantenere sempre la massima concentrazione al volante. Successivamente, grazie al coordinamento dei formatori Aci Ready2Go e alla disponibilità delle aree parcheggio concesse dal Centro Commerciale Euroma 2, i ragazzi si sono misurati in una serie di prove di guida in sicurezza, mettendo in pratica una metodologia coinvolgente, ampiamente collaudata e di particolare efficacia per l'apprendimento delle corrette regole di guida. Anche in questa occasione, Toyota e KINTO - come Mobility Service Provider della AS Roma - hanno messo a disposizione del progetto 4 vetture iconiche della gamma Toyota e adatte per la guida di giovani neopatentati: 2 Aygo X e 2 Yaris Cross quest'ultime dotate di tecnologia Full Hybrid. I partecipanti in possesso di patente o foglio rosa hanno potuto affrontare una serie di situazioni simulate di pericolo in cui applicare gli insegnamenti appresi in aula. Ad introdurre le finalità del corso agli studenti ed ai ragazzi delle formazioni Primavera della Roma (accompagnate per l'occasione dall'Head of Women's Football dell'AS Roma Betty Bavagnoli e dal Team Manager della squadra maschile Manuel Marzocca) hanno partecipato la Presidente del IX Municipio Titti Di Salvo, l'Assessora alla Scuola Paola Angelucci, il Direttore dell'Automobile Club Roma Riccardo Alemanno e il Business Developer e Communication Specialist di Toyota Massimiliano Rossi. Per il Centro Commerciale era presente anche il Direttore Marketing di SCCI Lorenzo Maria Zanchi. Con loro, il giornalista Luca Valdiserri, padre del diciottenne Francesco che fu travolto e ucciso da un'auto fuori controllo in un incidente avvenuto ad ottobre 2022 mentre passeggiava con gli amici sul marciapiede di Via Cristoforo Colombo. Oltre a portare la sua testimonianza di cronista e di padre di una vittima, Valdiserri ha partecipato alla consegna dell'assegno derivante dal fondo costituito dal Club giallorosso ed intitolato alla memoria del figlio Francesco per supportare anche nel prossimo anno scolastico lo svolgimento dei corsi nei tre istituti coinvolti. L'As Roma ribadisce in questo modo il proprio impegno a contribuire al benessere della comunità in sinergia con le istituzioni locali, individuando di volta in volta le aree più meritevoli di un intervento proattivo e solidale da parte del Club e dei suoi tifosi, agendo come una vera e propria piattaforma sociale.