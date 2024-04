La Roma in ospedale da N'Dicka prima di rientrare nella Capitale

Il pullman della Roma, con a bordo il tecnico, Daniele De Rossi, e tutta la squadra e lo staff, si sta dirigendo all'ospedale di Udine per accertarsi delle condizioni del compagno di squadra. Soltanto successivamente saranno decise le modalità per il rientro a Roma. Nelle valutazioni occorrerà considerare anche il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan in programma all'Olimpico giovedì sera.