La Roma recupera Dybala, torna ad allenarsi in gruppo

Tabella di marcia rispettata per Paulo Dybala. L'argentino è tornato ad allenarsi oggi con il resto del gruppo dopo una settimana di lavoro differenziato per via di un risentimento muscolare al flessore che lo aveva costretto al forfait prima della gara con il Monza. Il giocatore torna dunque a disposizione della Roma e di Juric e ora punta una maglia da titolare nella gara di domenica contro l'Inter.