La Salernitana cade in casa col Lecce, B sempre più vicina

La Salernitana fa un altro passo verso la serie B, battuta 1-0 in casa dal Lecce che si aggiudica la fondamentale sfida salvezza giocata all'Arechi. A piegare la squadra di Liverani è un'autorete, autore Gyomber, al minuto 17 del primo tempo. La Salernitana ha disputato una partita generosa, specie nella ripresa. Ma il Lecce, alla prima partita con Luca Gotti in panchina, ha retto l'urto fino alla fine. Anche grazie ad un paio di interventi decisivi del proprio portiere, Falcone, cogliendo così la prima vittoria in trasferta. In classifica sono ormai 9 i punti che dividono i campani, ultimi, dal Sassuolo. Il Lecce sale a 28, +4 dalla zona retrocessione.