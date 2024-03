La Spagna esalta la vittoria di Sainz e punge "Vendetta"

"Vendetta" titola a caratteri cubitali l'edizione cartacea di As sotto una fotografia a tutta pagina di Carlos Sainz che festeggia il trionfo nel Gp d'Australia. Una frecciata alla Ferrari che ha deciso di separarsi dallo spagnolo, il quale peraltro, si legge in uno degli articoli, non ha "non ha mai fatto nemmeno una tiepida critica alla squadra dei suoi sogni, che ha voluto scegliere qualcun altro. I grandi parlano in pista - prosegue l'articolista - e Carlos Sainz ne ha parlato domenica con una vittoria epica all'Albert Park". "Carlos può fare tutto", è il titolo di Marca, che sottolinea l'exploit del pilota che è riuscito a rompere il monopolio di Max Verstappen dopo la delusione del contratto e l'operazione appena subita, mentre Mundo Deportivo parla di "Recital Sainz" a Melbourne. Nei testi, non mancano le critiche nei confronti della Ferrari per aver puntato su Charles Leclerc invece che sul loro connazionale, "arrivato ancora una volta davanti al monegasco", scrive Marca. Il quotidiano 'El Mundo' inverte la questione, titolando "Carlos si innamora di nuovo della Ferrari" e con una grande foto che mostra il pilota sorridente che si fa un selfie con Leclerc, tecnici e meccanici. Più sobrio 'El Pais', che dedica una grande foto al trionfante pilota della Ferrari sottolineando che la sua terza vittoria è arrivata solo a due settimane dall'operazione per l'appendicite.