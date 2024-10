La stampa inglese corteggia Guardiola, lo vuole Ct

I sogni che fanno spesso e volentieri a cazzotti con la realtà. E' il caso dell'Inghilterra del pallone che, dalla stampa agli addetti ai lavori passando per i tifosi, vorrebbe Pep Guardiola nuovo ct della Nazionale ma dovrà "accontentarsi" di Thomas Tuchel. L'allenatore tedesco ha, infatti, accettato di allenare Bellingham e compagni. La BBC ha appreso da due fonti diverse che Tuchel diventerà il terzo manager non britannico della squadra maschile inglese dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello. L'Inghilterra è senza un manager fisso da quando Gareth Southgate si è dimesso dopo la sconfitta dei Tre Leoni nella finale di Euro 2024 contro la Spagna. Lee Carsley è stato incaricato ad interim "con l'obiettivo di rimanere nella posizione per tutto l'autunno". La FA ha rifiutato di commentare le notizie, ma ha dichiarato - riporta la stampa inglese - che l'amministratore delegato Mark Bullingham fornirà un aggiornamento domani allo stadio di Wembley. Quella di Guardiola è una prima scelta molto difficile da concretizzare e che, come dimostrato dalla trattativa avviata nelle ultimissime ore dalla federcalcio britannica, sarebbe stata soppiantata da un'altra soluzione molto meno gettonata rispetto all'ex Barcellona, ovvero quella di Thomas Tuchel. Il tedesco è libero da maggio quando ha lasciato la panchina del Bayern Monaco. Squadra con la quale è ancora sotto contratto. L'arrivo del catalano è così un sogno infranto alimentato fino a poche ore fa dalla stessa stampa inglese che pur definendo Guardiola il candidato ideale sul piano onirico ('Daily Mail') per la panchina dell'Inghilterra, la definiva una "missione improbabile" ('Star Sport'): la Federcalcio mai potrebbe eguagliare i 30 milioni a stagione che il tecnico catalano percepisce al Manchester City. E tuttavia quella che stava montando era una vera e propria campagna per spingere la federaziobe calcistica inglese almeno a provarci, visto che il contratto di Guardiola è in scadenza nel giugno 2025. Ma la FA - disposta anche ad aspettarlo pur non mancando preoccupazioni sull'impatto delle 115 accuse di violazione delle regole finanziarie che pendono sul Manchester City - si è mossa su un fronte più percorribile: quello che punta dritto proprio a Tuchel per il quale sono stati contattati i suoi rappresentanti. "Sembra che Tuchel sia la prima scelta della Federazione e potrebbe essere rapidamente confermato se le trattative andranno bene, anche se molti dettagli relativi al suo contratto devono ancora essere risolti', hanno scritto i media britannici. Tuchel soddisferebbe tutte le caratteristiche del ritratto cercato dalla FA, a cominciare dal palmares. Il 51enne tedesco ha beneficiato di una valutazione alta soprattutto in Inghilterra, dopo il triplete vinto nel 2021 con il Chelsea (Champions League, Supercoppa Europea, Mondiale per club), pochi mesi dopo essere stato licenziato dal PSG. E' pero' ancora sotto contratto con il Bayern Monaco. L'Inghilterra ha avuto finora solo due allenatori stranieri, lo svedese Sven-Goran Eriksson e l'italiano Fabio Capello. La scelta di un allenatore tedesco vorrebbe dire per gli inglesi mettere da parte anche vecchi pregiudizi legati a ragioni storiche.