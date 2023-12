Laboratorio antidoping Abodi, pronto tra 2024 e 2025

Il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha annunciato che il lavoro intorno al nuovo laboratorio antidoping si concluderà tra il 2024 e il 2025 durante la presentazione del progetto. Abodi ha dichiarato: "È motivo di soddisfazione aver rispettato gli impegni assunti da tempo. Sarà un piacere poter scrivere alla Wada che, come promesso, il problema entro la fine dell'anno sarà risolto. Ero tranquillo che avremmo trovato una soluzione. Sport e Salute, inoltre, ha già pronto un piano di fattibilità e sapevamo che la finanziaria sarebbe stata uno strumento utile. Non potevamo non aspettare il mese di dicembre (sono stati stanziati 18 milioni, ndr)". Abodi ha concluso: "Il progetto va ben oltre Olimpiadi e Paralimpiadi, rappresenta un patrimonio che sarebbe stato grave lasciare ad altri paesi. Vogliamo diventare un punto di riferimento non solo in Europa, ma nel mondo. Il laboratorio poi sarà ancora a Roma, avrà tutti i requisiti necessari e coprirà una superficie di oltre 3mila metri quadrati".