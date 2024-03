L'allarme di Djokovic, 'gioco un pessimo tennis, cosi' non va'

"Di solito a questo punto dell'anno ho vinto uno Slam o Dubai: non sono abituati a zero titoli". Nole Djokovic e' amareggiato per questa fase della sua carriera, che dopo il ko con Nardi a Indian Wells non esita a definire "un ciclo negativo", lanciando un'allarme sulla sua carriera. "Non conoscevo direttamente Nardi, ma avevo visto che gioca un tennis di qualita' - ha poi spiegato il serbo - Il problema e' che sono io ad aver giocato un tennis pessimo. Mi dispiace, non venivo a Indian Wells da cinque anni e volevo far bene. Ora c'e' Miami, che e' qui vicino. Vediamo...".