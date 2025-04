Lara Colturi e il sogno olimpico: la trattativa tra Italia e Albania continua

Lara Colturi vuole tornare a sciare per l'Italia, ma l'Albania per ora dice no. C'è una trattativa in corso tra la Federazione degli sport invernali di Tirana e la giovane campionessa figlia d'arte (sua mamma è l'olimpionica Daniela Ceccarelli) che ha presentato la richiesta per fare il cambio di nazionalità e poter vestire l'azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Fonti della federsci di Tirana dicono che al momento il via libera non c'è, dopo che media albanesi, in particolare l'emittente Top Channel Tv, hanno diffuso le voci sulle intenzioni dell'atleta di gareggiare in futuro per il tricolore.

Sempre da Tirana, si sottolinea comunque che l'organismo al momento ha dato risposta negativa alla 18enne, che è nata in Piemonte ma che dal 2022 ha scelto l'Albania, anche per continuare a essere allenata dalla madre, la campionessa olimpica 2022 di SuperG Daniela Ceccarelli. Avendo allora meno di 16 anni, la giovane non aveva bisogno del parere positivo della federazione italiana, la Fisi, per il trasferimento.

Non sarebbe la prima volta, si fa sapere ancora da Tirana, che Colturi presenta la domanda di trasferimento, ma finora tutto si era risolto con un rinnovo del rapporto, che peraltro ha portato nella scorsa stagione agonistica ai primi storici podi nello sci alpino all'Albania. Al centro delle trattative in corso ci sarebbero ancora soprattutto questioni economiche legate al sostegno dell'attività della atleta e anche ai rapporti con gli sponsor. Ora Lara Colturi e il team che l'appoggia possono mettere sul piatto della bilancia i risultati ottenuti nell'ultimo anno, ottenendo perciò un accoglimento delle loro richieste.

In vista dei Giochi 2026, l'Albania rischierebbe viceversa di perdere forse l'unica occasione per arrivare a medaglia e quindi al momento tiene duro, col rifiuto opposto alla domanda di trasferimento della giovane atleta. Con tale situazione, per Colturi restano aperte due strade: fermarsi un anno come da regolamenti Fis per poi riottenere la nazionalità sportiva italiana, oppure continuare a gareggiare sotto la bandiera albanese e rappresentare il Paese balcanico alle prossime olimpiadi invernali.

Se le trattative dovessero procedere, comunque dovranno essere concluse entro il prossimo 1 maggio, termine ultimo per avere l'approvazione per il trasferimento da parte della federazione albanese, secondo le norme stabilite dalla Fis. La Federazione italiana (Fisi) al momento resta alla finestra.