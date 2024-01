L'Arabia di Mancini vince 2-1 contro l'Oman nella Coppa d'Asia

L'Arabia Saudita di Roberto Mancini ha iniziato il suo percorso nella Coppa d'Asia con una vittoria. A Doha, la squadra saudita è riuscita a ribaltare il punteggio contro l'Oman, vincendo per 2-1. È stato Al Yahyaei a segnare per gli omaniti al 14' del primo tempo su rigore, ma solo al 33' del secondo tempo Ghareeb ha pareggiato il risultato. La rete decisiva per la vittoria del ct italiano è stata realizzata da Al Bulayhi al 6' dei ben 13' di recupero concessi dall'arbitro. L'Arabia Saudita si trova nel gruppo F del torneo insieme alla Thailandia, che ha sconfitto il Kirghizistan per 2-0.