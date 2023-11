Lautaro, "Abbiamo raggiunto l'obiettivo"

Sono molto soddisfatto perché abbiamo affrontato un girone molto difficile, ma abbiamo portato a termine il nostro compito. Volevamo subito passare il turno e ci siamo riusciti. Abbiamo incontrato squadre che ci hanno messo in difficoltà, ma questa è la Champions. Nel primo tempo abbiamo sofferto, nella ripresa siamo calati e abbiamo risolto la partita con un grande gioco di squadra. Così ha commentato l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez la vittoria in Champions League contro il Salisburgo, decisa dalla sua rete nel finale. "Il rigore? Mi alleno sempre con i miei compagni. Segnare in Champions è sempre importante, sono contento. Ripetere la finale? Ci vuole ancora tanto tempo, ma è un percorso che abbiamo iniziato con il mister e sono felice. La squadra sta maturando molto, dobbiamo continuare così".