Lautaro, 'Zhang? Noi pensiamo al campo e siamo tranquilli'

"La situazione legata al presidente Zhang? Sono loro a cercare di gestire questa cose, noi ci occupiamo di campo e siamo tranquilli. Oggi dobbiamo goderci questo perché è una festa con questo pubblico che è stato vicino a noi. Rinnovo? Adesso non so cosa succederà, queste settimane prima della fine dobbiamo trovare un accordo". Lo ha detto il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, intervistato da Dazn dopo il pareggio contro la Lazio. "Volevamo vincere ma abbiamo affrontata una squadra che sta lottando per la Champions, abbiamo fatto un'ottima gara. Abbiamo lavorato tanto con compagni e staff e ci siamo meritati questo scudetto, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto".