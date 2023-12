Lazio e Genoa vincono in trasferta, Serie La Lazio e il Genoa vincono in trasferta le prime due partite del turno pre-natalizio di serie A. I biancocelesti si impongono 2-0 a Empoli, i rossoblù di Gilardino in rimonta sul Sassuolo. 24 punti per la Lazio, 19 per il Genoa.